Bruno de Carvalho desistiu de uma providência cautelar em que pedia para concorrer às eleições do Sporting, avança o Correio da Manhã, mas mantém as intenções de se candidatar à presidência do clube.

Alexandre Godinho, que pertence à lista do ex-presidente dos leões, afirmou ao Diário de Notícias que a providência cautelar em causa tinha sido substituída por outra.

"Os juristas da equipa de Bruno de Carvalho confirmam que, atendendo à delonga do agendamento para a oposição numa das providências cautelares em curso, e assim, constatando a impossibilidade prática de uma decisão em tempo útil naquele dossier, decidiram privilegiar outros meios contenciosos", afirmou Godinho ao jornal.



Já Bruno de Carvalho anunciou, nas suas redes sociais que não desiste da presidência do Sporting ou da "democracia, da legalidade", acrescentando ainda que, a acontecerem as eleições a 8 de Setembro, as iria impugnar, não tendo desistido de "ser candidato numas eleições livres, em data a confirmar".





"Bruno de Carvalho foi, injusta e ilegalmente, afastado das eleições. Não desiste nem desistirá de repor a justiça. Aguardaremos as Decisões Judiciais de pronúncia da invalidade da suspensão, das comissões e das próprias eleições", acrescentou.

As eleições para a presidência do clube de Alvalade decorrem este sábado, com vários candidatos ao lugar que foi ocupado por Bruno de Carvalho.



Entre estas decisões que Bruno de Carvalho queria ver sem efeito, está a suspensão de sócio, de forma a que pudesse concorrer às eleições. Desta forma, esta providência cautelar ficou sem efeito, o que significa que Bruno de Carvalho continua sem poder concorrer às eleições do próximo sábado.



Artigo actualizado às 15h00 com declarações e informações avançadas por Alexandre Godinho e às 15h26 com a publicação de Bruno de Carvalho.