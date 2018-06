Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do Sporting com 71,36% dos votos. Numa publicação no Facebook, o presidente destituído do clube de Alvalade fala em resultados viciados, em injustiça e ingratidão, e garante que vai deixar de ser sócio e adepto. "Lutei tanto que secou. Não consigo mais sentir este clube", disse.

"Hoje foi uma das maiores golpadas que assisti ao vivo na minha vida. Um conjunto de cretinos viciaram os resultados de uma AG. Desrespeitaram os associados, dois associados foram agredidos por seguranças dos agora todos poderosos do Clube, recusaram requerimentos, cortaram a palavra às pessoas, não nos deixaram falar como prometido", começou por escrever Bruno de Carvalho.

Ao anunciar que não irá impugnar a Assembleia Geral, apesar de "todas as ilegalidades cometidas", BdC explicou ainda não querer "fazer parte de um conjunto de cretinos que não valem o ar que respiram".

"Não me quero mais aproximar de uma elite bafienta e mal cheirosa que sempre dominou o Sporting Clube de Portugal! Hoje deixei de ser para sempre sócio e adepto deste Clube. A tristeza é tremenda mas a desilusão matou tudo!", prosseguiu. "Afinal o sportingado era eu, pois era um sportinguista enganado", disse ainda.







Na AG, convocada com o objectivo de decidir o afastamento ou a continuidade de Bruno de Carvalho, votaram 14.735 sócios. O agora antigo presidente do clube, que em Fevereiro viu uma larga maioria de sócios legitimar o seu mandato, foi o primeiro presidente a enfrentar a possibilidade ser afastado em quase 112 anos de história do clube.

A AG foi convocada por Jaime Marta Soares em 24 de Maio, numa altura em que presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) já tinha dito publicamente que se demitira, embora nunca tenha formalizado o pedido.

Além da MAG, o clube ficou também sem quórum no Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), e o Conselho Directivo (CD), liderado por Bruno de Carvalho, perdeu seis membros.

A maioria dos pedidos de demissão surgiram logo após 15 de maio, dia em que vários futebolistas do plantel e elementos da equipa técnica e do staff foram agredidos na Academia por cerca de 40 adeptos encapuzados, dos quais 27 foram detidos e ficaram em prisão preventiva.

Estes acontecimentos, levaram os futebolistas Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Bruno Fernandes, Battaglia, Bas Dost, Podence, Ruben Ribeiro e Rafel Leão a rescindirem contrato alegando justa causa.

Com Lusa.