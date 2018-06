Bruno de Carvalho não esteve hoje presente na conferência de imprensa convocada por Alvalade, depois da decisão da suspensão preventiva decretada pela Comissão de Fiscalização.



Mas logo no início, o porta-voz do presidente leonino frisou que a "Comissão de Fiscalização não tem qualquer legitimidade". "Bruno de Carvalho continua a ser sócio e presidente do Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal", afirmou Fernando Correia.

Ao seu lado, estão Elsa Judas, presidente da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral, e Bernardo Trindade Barros, vice-presidente da Comissão.



Comentando a decisão da Comissão de Fiscalização, Elsa Judas considerou que "o que hoje foi reflectido é que o ex-presidente da Mesa da Assembleia Geral percebeu algumas coisas. Percebeu que o conselho a que ele preside tem feito um excelente trabalho e que está a ser cada vez mais reconhecido pelos sócios. E que, portanto, caso haja eleições, Bruno de Carvalho e o seu Conselho Directivo ganha essas eleições".



"O que se pretende não é dar a voz aos sócios. Quem manda são os sócios. Quem manda é a AG e não a Mesa. É a eles que tem de ser dada a primeira palavra. Percebeu-se que se Bruno de Carvalho for a eleições ganha. A AG de dia 23 está ferida de irregularidades do princípio ao fim", continuou Judas, citada pelo jornal Record.



Já Trindade Barros, vice-presidente da Comissão Transitória, reforçou: "A nossa principal preocupação é a defesa dos interesses do Sporting. Os sócios são soberanos". "Não estamos aqui contra ninguém. Não estamos a proteger os interesses de Bruno de Carvalho. Golpadas é que não", afirmou.

"Em meados de Maio, o presidente da MAG anunciou a sua demissão de forma clara inequívoca. E este anúncio produz efeitos jurídicos. E ele está obrigado a exercer as funções até que seja substituído. Não é um direito, é uma obrigação. O que cabia fazer a uma Mesa demissionária era assegurar a gestão corrente do órgão e convocar eleições para a substituição. Só que a Mesa demissionária não estava focada no normal funcionamento do Sporting Clube de Portugal. Só estava focada num objectivo, que era a demissão dos membros do Conselho Directivo", disse Trindade Barros.

Sobre a legalidade da Comissão Transitória, Elsa Judas defendeu que "os estatutos não são a única lei que se aplica ao Sporting". "Os estatutos têm que obedecer estritamente à lei geral da República, nomeadamente ao Código Civil. A nomeação desta comissão respeita a lei geral da República, de acordo com a qual os estatutos têm de estar em obediência", descreveu.

Finalmente, sobre a proibição de Bruno de Carvalho ir às instalações do clube, Fernando Correia frisou que "o presidente do Conselho Directivo vem às instalações quando entender que deve vir".