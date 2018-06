Presidente do Sporting convocou conferência de imprensa.

Bruno de Carvalho confirmou hoje a rescisão de Rui Patrício com o Sporting, em conferência de imprensa. "Existem sete dias pela lei para reflectir e espero que o Rui faça isso porque alguém lhe está a contar mal a história. Não me parece que o Rui alinhasse numa situação de chantagem com um clube que o fez crescer e a quem ele deu muito. Espero que saia pela porta grande, como ele e o Sporting merecem", afirmou, considerando que Patrício está a ser manipulado.



Carvalho disse ainda que além de Rui Patrício, também William Carvalho devia deixar o Sporting. "Quer o Rui quer o William, nós pessoalmente achamos que já deveria ter saído. Já lhes devia ter sido dada essa oportunidade. Até porque é a vontade deles. Passou-se o ponto de equilíbrio. Passou aquela vontade de vencer. Como presidente tenho de conciliar os interesses dos jogadores com os interesses do clube", sustentou. Os dois jogadores são capitães do clube verde e branco.



O presidente do Sporting acusou ainda a Gestifute de "aproveitamento". "Houve um aproveitamento da Gestifute, dizendo que ou dávamos 3 milhões e qualquer coisa do Rui Patrício ou quatro milhões do Adrien ou não há negócio. E não há negócio. Connosco não é assim. Tenho pena que o Rui não tenha falado com a sua entidade patronal, que não tenha falado connosco para perceber que está a ser manipulado por coisas que não têm nada a ver com ele", lamentou.



O dirigente leonino acredita que os jogadores do Sporting estão a ser manipulados e que Jorge Mendes, agente de Patrício, queria sete dos 18 milhões por Rui Patrício. "Não aceito que alguém se queira aproveitar do Sporting num valor de mais de sete milhões. Se a Gestifute acha que tem a receber isso, que vá para tribunal mas que não misture as coisas. Reparem nisto: há razões para justa causa mas se tivéssemos cedido a uma chantagem não do Rui mas do empresário não havia rescisão. É uma máquina em movimento que está a atropelar toda a gente", defendeu. "O Rui não precisava disto, é um dos jogadores que as pessoas gostam, devia ter outra estrutura emocional e acho que tudo pode acontecer mas não achamos que alguém tenha razão para rescindir."