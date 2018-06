Presidente do Sporting já entrou no pavilhão onde decorre a assembleia destitutiva acompanhado pelo restantes elementos do Conselho Directivo.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, está no Altice Arena. Uma mudança de posição do líder dos "leões" que assegurara que não iria estar presente na assembleia-geral que discute a sua destituição.



Segundo os relatos nas redes sociais, BdC tentou falar aos sócios, mas não teve autorização da Marta Soares. Segundo a TVI24, o presidente dos "leões" está acompanhado dos restantes elementos do Conselho Directivo, que ficaram sentados nas bancadas do pavilhão.



Na tribuna, Bruno de Carvalho fez uma vénia aos adeptos que o aplaudiram.



Como explica o Record, Bruno de Carvalho não pode votar porque é a sua destitução que está em causa. Pode falar, mas terá que se inscrever.



A esta hora, já terão entrado quase 15 mil sócios na Altice Arena.



As urnas têm o fecho programado para as 20 horas. A PSP vai acompanhar a contagem dos votos.