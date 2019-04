Boston Celtics nas meias-finais de conferência da NBA

Os Boston Celtics somaram o quarto triunfo sobre os Indiana Pacers, em reduto alheio, por 110-116, avançando para meias-finais de conferência dos 'play-offs'.

Os Boston Celtics tornaram-se hoje a primeira equipa a conseguir um lugar nas meias-finais de conferência dos 'play-offs' da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao somarem o quarto triunfo sobre os Indiana Pacers, em reduto alheio, por 110-116.



Depois de vitórias caseiras por 84-74 e 99-91 e uma primeira fora por 104-96, os Celtics voltaram a superiorizar-se aos Pacers, que se apresentaram neste duelo desfalcados do seu principal jogador, o 'All Star' Victor Oladipo.



Gordan Hayward, autor de 20 pontos e várias ações determinantes no quarto período, foi a principal figura do conjunto de Boston, num embate em que acertou sete de nove 'tiros' de campo, incluindo os três 'triplos' tentados.



Os também suplentes Marcus Morris (18 pontos) e Terry Rozier (11) foram também decisivos, tal como Jayson Tatum (18), Kyrie Irving (14 pontos e sete assistências), Al Horford (14 pontos e 12 ressaltos) e Jaylen Brown (13 pontos).



Bojan Bogdanovic, com 22 pontos e oito ressaltos, e Tyreke Evans, com 21 pontos, lideraram os anfitriões.



Nas meias-finais da conferência Este, os Celtics deverão enfrentar os Milwaukee Bucks, vencedores da época regular, com 60 vitórias e 22 derrotas, que estão a ganhar aos Detroit Pistons por 3-0, com quarto jogo marcado para segunda-feira.