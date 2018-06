A Bélgica estreou-se esta segunda-feira com um triunfo no Mundial de futebol de 2018, ao bater o estreante Panamá por 3-0, no jogo inaugural da primeira jornada do Grupo G, disputado em Sochi, na Rússia.

O avançado Romelu Lukaku foi a figura do encontro, ao ‘bisar’, aos 69 e 75 minutos, servido pelos ‘artistas’ Kevin De Bruyne e Eden Hazard, respetivamente, depois de Dries Mertens inaugurar o marcador, já na segunda parte, aos 47.

No outro encontro da primeira ronda do agrupamento, a Inglaterra, campeã mundial em 1966, e a Tunísia medem forças ainda hoje, em Volgogrado.