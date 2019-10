Bican e Ali Daei, as lendas com os recordes que Ronaldo persegue

No jogo de Portugal frente à Ucrânia, de apuramento para o Euro2020, Cristiano Ronaldo chegou ao número redondo dos 700 golos pela seleção e clubes que passou. Foi também o seu 95.º pela camisola das "quinas". Esta quarta-feira marcou o golo 702, na vitória ao Génova, o que o deixa a quase 100 do líder dos maiores goleadores de sempre em todas as competições, o austro-checoeslovaco Josef Bican, e a apenas 15 do maior goleador de seleções, o iraniano Ali Daei.

Em entrevista à France Football esta semana, o capitão da seleção nacional indicou que no seu momento atual da carreira, aos 35 anos, apenas se sente motivado para os encontros da Liga dos Campeões e quando veste a camisola de Portugal, mas tal não o impede de vir a somar golos para quebrar recordes atrás de recordes. Mas quem são os homens que cujos números Ronaldo persegue?

Ali Daei, o "Grande Rei da Pérsia" e um encontro no Mundial’2006

O maior goleador em jogos de seleções é iraniano e está retirado desde 2007. Pela camisola do Irão, que representou desde 1993 até se retirar, marcou 109 jogos num total de 149 jogos.

Como jogador fez a maioria da sua carreira no país de origem e teve uma curta passagem de cinco anos pela Alemanha, jogando pelo Bayern de Munique, Hertha de Berlim e Arminia Biefeld.

Mas como um jogador que não foi um fora de série consegue números assim pela seleção? Os adversários de Ali Daei ajudavam. Pelo Irão, o avançado só disputou dois Mundiais - o de 1998, na França, e o de 2006, na Alemanha – e três Taças Asiáticas, em 1996, 2000 e 2004.

Em jogos do Campeonato do Mundo nunca marcou, ao contrário de Ronaldo que conta com 7 golos distribuídos pelos quatro Mundiais que disputou – um golo em 2006, um em 2010, um em 2014 e quatro em 2018.

Curiosamente, o primeiro golo de Ronaldo num Campeonato do Mundo foi precisamente frente ao Irão, em jogo da fase de grupos que terminou 2-0 para Portugal, a 17 de junho de 2006. Esta foi a última competição em que Ali Daei jogou, mas frente à seleção das "quinas" não saiu do banco, impossibilitando que os dois se cruzassem no relvado.

Nas três Taças Asiáticas em que jogou, Ali Daei marcou 14 golos num total de 16 jogos – mas nunca venceu a competição. Ao contrário de Ronaldo, que conquistou a sua competição continental, o Euro em 2016.

O primeiro golo do iraniano chegou em junho de 1993, frente à Taipé Chinesa, conhecida como Taiwan. Mas o segredo para o recorde de Daei está na valia dos adversários: as vítimas preferidas do avançado foram Maldivas e Laos (8 golos), Líbano (6 golos), Sri Lanka e Nepal (5 golos), num total de 36 adversários diferentes a quem marcou.

Já Ronaldo tem como vítimas preferidas a Arménia, a Suécia, a Letónia e Andorra, a quem marcou 5 golos. E, embora Ronaldo tenha menos 14 golos internacionais, tem mais cinco adversários diferentes a quem já marcou (41).

Tal tem a ver com a dimensão dos adversários a quem Daei marcou e, consultando o atual ranking FIFA das seleções, a seleção com a maior valia a quem marcou um golo pelo Irão é o México – 11.º classificado – num jogo amigável. Em jogos oficiais, o adversário teoricamente mais forte foi o Japão – 28.º do ranking atual – bem longe dos golos frente às melhores seleções do mundo que Ronaldo já marcou.

O próprio Ali Daei admitiu, em entrevista à Gazzetta dello Sport na passada semana, que o seu recorde seria muito provavelmente quebrado. "Gosto muito do Cristiano Ronaldo e da forma como ele joga. Ainda está em grande forma e, por isso, considero-o um dos três melhores de todos os tempos. Deu à seleção portuguesa um contributo maior do que Messi tem dado à Argentina. Acho que, entre os dois, será Cristiano a alcançar o meu recorde" disse ao jornal italiano o agora treinador, acrescentando que está "muito orgulhoso" do recorde que (ainda) carrega.

"Pepi" Bican, o austro-checoeslovaco que fugiu aos Nazis

Na lista de melhores marcadores de sempre em todas as competições – da Recolha de Estatísticas do Futebol e do Desport (RSSSF) – Ronaldo tem ainda cinco grandes goleadores à frente: o alemão Gerd Muller, com 735 golos, o húngaro Ferenc Puskas, com 746, os brasileiros Pelé, com 767, e Romário, com 772, e o austro-checoeslovaco Josef Bican, com 805 golos. Para esta estatística, faltam ainda os golos que Bican apontou em 1952, quando jogava na II Divisão pelo Slávia de Praga.

Mas quem é Bican e como apontou tantos golos?

Nascido em Viena um ano antes de rebentar a Primeira Guerra Mundial, Bican era filho de um checo emigrante e de uma mulher checa, já com raízes na cidade na altura austro-húngara. Os tempos da sua infância e o futebol eram muito diferentes do que se vivem hoje e Bican, a quem chamavam de Pepi, começou a jogar com os amigos, descalço, com uma bola de trapos nas ruas da capital austríaca.

Começou a carreira na Áustria, em equipas locais, e rapidamente deu o salto para o Rapid de Viena em 1931. Dois anos depois somou a primeira internacionalização pela Áustria e, no ano seguinte, fez parte da campanha da Wunderteam até às meias-finais do Mundial de 1934 na Itália. Pelo meio somou um golo, na vitória sobre a França, mas acabaria eliminado pelo anfitrião, que venceria a prova.

Bican não voltaria a jogar um Mundial. A Segunda Grande Guerra impediu a realização da maior prova do futebol até 1950 e, através dela, a Alemanha Nazi, de Adolf Hitler, anexou o seu território como província alemã.

Pressionado pelo regime alemão, recusou jogar pela seleção da Alemanha e inscrever-se no Partido Nazi. Com medo de ser perseguido, fugiu para Praga, capital da Checoslováquia – país pelo qual sempre sentiu maior afinidade que a própria Áustria. Quando pensava que tinha fugido do Nazismo, a Alemanha invadiu a região de Boémia-Morávia e anexou-a ao III Reich.

Com a camisola do Slávia de Praga, marcou 395 golos em 217 jogos, e teve a proeza de realizar jogos por três seleções nacionais diferentes: 30 jogos e 19 golos pela Áustria, um pela seleção da Boémia-Morávia e 12 golos em 14 jogos pela Checoslováquia.

Depois de fugir ao Nazismo na Áustria, teve de fugir ao Comunismo no país checo. Depois de se recusar a inscrever-se no Partido Comunista, foi afastado do Slávia e só voltaria anos depois. Acabaria a carreira em 1955, com 52 anos. A 12 de setembro de 2001, com 87 anos, faleceu depois de problemas cardíacos.