Jogador do City afirma que respeita todos os clubes portugueses. A polémica entre o médio do Manchester City e o diretor de comunicação do FC Porto mantém-se.

A polémica entre Bernardo Silva, médio do Manchester City, e Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, continua a dar que falar. A partir do Instagram, o médio do Manchester City fez um esclarecimento, por considerar que pode ter sido "mal interpretado" nas suas palavras. O jogador formado no Benfica afirmou ainda que nenhum dos seus comentários "desrespeitou ou falou mal do FC Porto"



"Olá! Quero esclarecer algumas coisas pois, pelos comentários que tenho visto, acho que fui mal interpretado. Sim, não nego e não tenho problema em assumir: como adepto do futebol português, sou do Benfica. Igualmente, sim, tenho um profundo respeito por todos os clubes portugueses, independentemente de serem rivais do clube onde me formei e onde cresci", frisou.



"Mas não, definitivamente não: nenhum dos meus comentários desrespeitou ou falou mal do FC Porto (ou de outro clube), nem sequer lá perto estive, e para tal bastará reler o que escrevi. Desportivismo e humor saudável fazem parte de mim e do meu quotidiano. Tão simples quanto isto. Um abraço a todos."



A polémica iniciou-se na sequência do encontro entre o Benfica e o FC Porto, da Allianz Cup, em que Bernardo Silva, após o golo anulado a Pizzi, questionou no Twitter: "Sou eu que estou a precisar de óculos ou... ????". A partir daí, o internacional português e o diretor de comunicação do FC Porto trocaram um bate-boca a patir da rede social.