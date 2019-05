E o @BernardoCSilva dá as boas-vindas à nossa Matilde Fidalgo!!



https://t.co/xzaDy7iIxV #MCFCPortugues pic.twitter.com/kntSiHUxHH — Manchester City (@ManCityPT) 30 de maio de 2019







"Matilde Fidalgo junta-se oficialmente ao plantel de Nick Cushing [treinador] no dia 1 de julho, com um contrato de dois anos, e irá vestir a camisa número 35", referem os 'citizens' no sítio oficial na internet.



A lateral direita, de 25 anos, foi campeã de forma consecutiva nas duas últimas épocas, em 2017/18 pelo Sporting, e em 2018/19 ao serviço do Sporting de Braga.



"Parece um sonho que se tornou realidade. A Liga inglesa é muito competitiva e isso é algo que procurava para a minha carreira (...). Todos sabem o quão grande é o Manchester City e estou muito feliz por estar aqui", disse Matilde Fidalgo.



No Manchester City, campeão inglês em 2016 e vice-campeão em 2018, atrás de Chelsea, e 2019, atrás de Arsenal, a defesa diz querer "ganhar troféus" e tornar-se "mais forte e mais estável" numa grande equipa.



Da parte do clube, o técnico Nick Cushing revelou que Matilde Fidalgo estava a ser seguida, elogiando o "empenho" e o "forte desejo de vencer" que a jogadora portuguesa sempre demonstra.



A futebolista internacional portuguesa Matilde Fidalgo, defesa do Sporting de Braga, vai representar o Manchester City, tendo assinado um contrato válido por duas épocas, anunciou hoje o clube vice-campeão inglês.Bernardo Silva já felicitou Matilde Fidalgo, através de um vídeo publicado no Twitter oficial do clube: "Estou muito contente que estejas no Manchester City, junto de nós. Desejo-te o melhor. Parabéns, vejo-te em breve".