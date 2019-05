No entanto, nove minutos depois iniciou-se a remontada da equipa treinada por Bruno Lage. Rafa Silva, aos 62 e 66 minutos, virou por completo o resultado.



Seferovic, aos 84 e aos 88 minutos, e Jonas, aos 90+3 minutos, fizeram o resultado final.



Com este resultado, o Benfica está a apenas quatro pontos de conquistar o campeonato, com duas jornadas por jogar. Este sábado joga ainda o seu rival na luta pelo título, o FC Porto, que defronta no Estádio do Dragão o Desportivo das Aves.

O Benfica venceu, este sábado, o Portimonense por 4-1 em jogo a contar para a 32ª jornada da Liga NOS. Depois de ter estado a perder no início da segunda parte, valeram às "águias" dois golos de Rafa Silva em quatro minutos para dar a volta ao marcador.Num encontro equilibrado, foi Bruno Tabata o primeiro a agitar as redes no Estádio da Luz. Aos 53 minutos, o brasileiro ultrapassou Odysseas para congelar os adeptos benfiquistas.