Seferovic e Jardel marcaram os golos com que o Benfica venceu os açorianos em Ponta Delgada. É a segunda vitória sob comando de Bruno Lage em outros tantos jogos.

O Benfica venceu esta sexta-feira o Santa Clara por 2-0 no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Açores, em jogo da 17ª jornada da Liga NOS.



No segundo jogo das "águias" sob o comando de Bruno Lage, Seferovic abriu o marcador aos 22 minutos após passe de André Almeida.



No final da primeira parte, o Santa Clara viu-se reduzido a 10 jogadores depois de uma entrada a Pizzi à entrada da grande área. O árbitro João Capela havia assinalado grande penalidade para o Benfica mas reverteu a decisão após consulta do VAR, mostrando depois o cartão vermelho ao defesa dos açorianos.



A começar o segundo tempo, Jardel respondeu a um cruzamento de Pizzi e aumentou a contagem para 2-0.



Com a vitória, o Benfica ultrapassou o Sporting de Braga e subiu ao 2º lugar do campeonato, com 38 pontos. Fica agora à espera do que façam os seus mais diretos adversários, Sporting e FC Porto, que se defrontam em Alvalade na tarde deste sábado.



Já o Santa Clara permanece no 9º lugar da Liga NOS, com 21 pontos nas 17 jornadas até agora disputadas.