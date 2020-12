Benfica vence Portimonense por 2-1 e continua a dois pontos do Sporting

O Benfica venceu esta terça-feira o Portimonense por 2-1 em jogo a contar para a 11ª jornada da Liga NOS.Depois da derrota para a Supertaça frente ao FC Porto, as "águias" procuravam voltar às vitórias e colocaram em campo o mesmo onze do jogo da passada quarta-feira.O jogo no Estádio da Luz começou da melhor maneira, com golos de Darwin Nuñez aos 13 minutos e Rafa Silva dilatou a vantagem aos 23.O melhor que o Portimonense conseguiu foi reduzir já nos descontos da partida, através de Beto aos 90+2.O Benfica continua assim a apenas dois pontos do líder Sporting. FC Porto fecha esta terça-feira a jornada frente ao Vítoria de Guimarães.