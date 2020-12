Benfica vence Gil Vicente e reaproxima-se do líder Sporting

O Benfica venceu hoje por 2-0 no estádio do Gil Vicente, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, recolocando em dois pontos o atraso para o Sporting, líder isolado da prova.

A expulsão de Ygor Nogueira, defesa dos gilistas, aos 45 minutos, facilitou a tarefa da equipa lisboeta, que inaugurou o marcador aos 59, através de um autogolo de Rodrigão, aumentando a vantagem aos 65, por intermédio de Everton.

O Benfica respondeu ao triunfo alcançado pelo Sporting no sábado, na receção ao Farense, por 1-0, recolocando-se a dois pontos do líder e mantendo o segundo lugar a salvo do FC Porto, terceiro classificado, a cinco pontos dos ‘encarnados’, que hoje recebe o Nacional. O Gil Vicente está apenas um ponto acima da zona de despromoção.