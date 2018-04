O clube de Rui Vitória inaugurou o marcador, aos 10 minutos, com um golo de Rafa. Aos 63 minutos, Halliche fez o empate mas um golo de Salvio nos descontos deu a vitória aos encarnados.

As "águias" regressam assim à liderança da I Liga portuguesa de futebol, após desalojar provisoriamente o FC Porto. O tetracampeão nacional, que persegue um inédito 'penta', perdeu na ronda anterior na recepção ao FC Porto, por 1-0, e foi ultrapassada pelo rival portuense no topo da classificação, caindo para o segundo lugar, a dois pontos do novo comandante.



O Benfica ascendeu ao comando do campeonato, com 77 pontos, mais um do que o FC Porto, que só joga na segunda-feira, em casa, com o Vitória de Setúbal. O Estoril Praia voltou a cair para o último lugar, mantendo-se com 26 pontos, menos um do que o Feirense.



Com Lusa.

Veja os golos:



Rafa marcou aos 10 minutos.

Halliche fez o empate aos 63 minutos.

Salvio fez o segundo do Benfica aos 92 minutos.