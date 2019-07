No jogo com o Anderlecht, de apresentação aos sócios, em 10 de julho, o relvado estava com manchas e níveis de relva com crescimento diferente.



O Benfica optou por substituir a zona central do relvado do Estádio da Luz , que tinha sido mudado em junho, devido a um problema com o sistema de rega, disse esta quinta-feira à Lusa fonte do clube.A substituição da parte central foi "a solução encontrada pelos técnicos" e é expectável que os campeões nacionais tenham a relva em perfeitas condições no primeiro jogo da época em casa, com o Paços de Ferreira, no fim de semana de 10 e 11 de agosto.