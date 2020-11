Benfica sofre goleada frente ao Boavista (3-0)

O Boavista goleou o Benfica, no estádio do Bessa. O jogo até começou com um golo dos encarnados, anulado por fora de jogo, mas depois foram os axadrezados a dar cartas. Antes do intervalo o Boavista já ganhava por 2-0.O primeiro golo foi marcado de penálti por Angel Gomes, depois de falta cometida por Everton, aos 18 minutos. Vinte minutos depois, Alberth Ellis aumentou a vantagem para o Boavista.A segunda parte não trouxe melhor sorte ao Benfica, nem com três substituições feitas por Jorge Jesus. Entraram Seferovic, Weigl e Rafa Silva para os lugares de Gabriel, Pizzi e Everton.Aos 76 minutos, Hamache rematou e selou a goleada: Boavista:3 - Benfica 0.Esta foi a primeira derrota do Benfica para a Primeira Liga. Está agora em segundo lugar, um ponto atrás do Sporting, que é líder.