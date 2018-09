Benfica recorre para o Pleno do Conselho de Disciplina

Benfica vai recorrer para o Pleno do Conselho de Disciplina do castigo do jogo à porta fechada. Os encarnados ponderam também avançar com uma queixa para o Tribunal Arbitral do Desporto.O Conselho de Disciplina (CD) puniu esta terça-feira Benfica, Sp. Braga e Paços de Ferreira com a realização de um jogo à porta fechada, como Record adiantou em primeira mão.