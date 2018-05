Benfica questiona reportagem da SIC sobre suspeitas de aliciamento a jogadores do Marítimo

"Contrata-se figurantes para fazerem de jogadores para jornal da noite", refere um tweet na conta, dirigido à imprensa.

O Benfica voltou a reagir esta quinta-feira às suspeitas de aliciamento a jogadores do Marítimo, contestando a forma como a reportagem da SIC foi feita.



"Contrata-se figurantes para fazerem de jogadores para jornal da noite. Preferência encapuzados que não tenham que ir à polícia provar o que dizem. Contacto o único jornalista elogiado por Bruno em conferências onde todos os outros são insultados", pode ler-se na conta de Twitter dirigida à imprensa.



Na quarta-feira, A SIC revelou uma reportagem onde chegou à fala com vários jogadores - sob anonimato - do Marítimo na época de 2015/16 e dá conta de que dois futebolistas do clube madeirense foram abordados para perder por empresários alegadamente ligados ao Benfica. O encontro em causa é referente à penúltima jornada de 2015/16, que os encarnados venceram por 2-0 na Madeira, e está a ser investigado pela Polícia Judiciária e Ministério Público.



