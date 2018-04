ameaça o jornal Expresso com procedimento criminal. Em comunicado, o Benfica " lamenta e repudia que o Jornal Expresso na edição deste sábado", que "em diversos momentos mente e deturpe factos, designadamente sobre a origem e as datas da divulgação pública de recentes denúncias anónimas".



O Benfica

"[O Expresso segue] numa obediência a uma estrutura especializada em actividade criminosa, mas sobre isso terá oportunidade para se justificar nos tribunais", lê-se no comunicado.

O clube da Luz diz ainda estar "tranquilo" na sequência da notícia do semanário Expresso deste sábado, que dá conta que os 163 jogos realizados pelo Benfica no campeonato nas últimas cinco temporadas - desde 2013/14, primeiro ano do tetra, até à 31.ª jornada da edição actual - estão a ser alvos de investigação da Polícia Judiciária (PJ) e do Ministério Público (MP).

"A Sport Lisboa e Benfica SAD reitera a sua total tranquilidade sobre uma pretensa investigação a todos os jogos realizados nestas últimas 5 épocas, conforme relata a citada notícia", explicou. "Vitórias obtidas com todo o mérito e verdade desportiva, conforme reconhecido por todos os nossos adversários no campo e pela cobiça feita sobre os nossos técnicos e jogadores, sendo que estes últimos brilham nas principais competições internacionais. Uma investigação que, a ser verdade, naturalmente deverá ser alargada a todos os jogos dos nossos rivais, e num espaço temporal de pelo menos as duas últimas décadas", pode ler-se no comunicado.Segundo a mesma notícia do Expresso, as autoridades suspeitam de resultados combinados em benefício do Benfica, através de abordagens, por parte de intermediários, a jogadores adversários para facilitarem. Vários jogadores estarão a ser monitorizados. Além disso, SMS e mensagens trocadas entre investigados estão entre os indícios recolhidos pela PJ.