O Benfica não foi além de um empate frente ao Standard de Liège na última jorgada da fase de grupos da Liga Europa. A equipa treinada por Jorge Jesus esteve a perder por duas ocasiões, mas conseguiu chegar ao empate.A jogar em casa, o Standard de Liège marcou primeiro, aos 12 minutos, por Nicolas Raskin. O Benfica respondeu quatro minutos depois com Everton a rematar para o empate.A segunda parte chegou com mais um golo para cada lado. Primeiro, novamente, o Liège por Tapsoba, aos 60 minutos. Depois, aos 67 minutos, Pizzi marcou para a equipa portuguesa por penálti.Esta é a última jornada da fase de grupos da Liga Europa em que o Benfica precisava de ter mais pontos que os escoceses do Rangers. Estes acabaram por vencer o jogo frente ao Lech Poznan, na Polónia, o que impediu o Benfica de chegar ao primeiro lugar do grupo e assim ser cabeça de série no sorteio da próxima fase da competição.Este resultado faz com que o Benfica não evite jogar contra os "tubarões" que desceram da Liga dos Campeões. O sorteio da próxima fase da Liga Europa está marcado para a próxima terça-feira, dia 15.