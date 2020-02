O Benfica contratou figurantes para estarem presentes na Gala Cosme Damião, que se realiza no próximo dia 4 de março (quarta-feira) no Campo Pequeno, apurou o

.

O anúncio publicado pela Egor (empresa na área de outsourcing) numa plataforma online de emprego pedia "figurantes para Gala do Clube de Futebol Português com maior número de sócios". Sem nunca mencionar o nome do Benfica, pedia-se aos candidatos a figurantes "formação ao nível do 12º ano", "excelente apresentação" e "disponibilidade imediata".



O Benfica justificou esta sexta-feira a contratação de figurantes para a Gala Cosme Damião , que se vai realizar a 4 de março no Campo Pequeno.Frisando tratar-se de um evento que requer "mobilização de enormes meios e serviços", as águias explicam: "A exemplo do que acontece em todos os eventos desta dimensão, exige a contratação de serviços que vão do reforço da equipa de organização nas funções de receção, hospedeiras, parking e zonas técnicas de produção, e também dos denominados "figurantes" de produção televisiva para quando os convidados e premiados sejam chamados ao palco existam equipas de acompanhamento e o seu espaço seja ocupado e referenciado."Correio da Manhã