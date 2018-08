Benfica inicia a prova milionária contra o Bayern de Munique na Luz, enquanto o FC Porto irá até Gelsenkirchen, para defrontar o Schalke 04.

FC Porto e Benfica iniciam as suas campanhas da Liga dos Campeões contra equipas alemãs mas em locais diferentes. Enquanto que, no dia 18 de Setembro, os "dragões" vão até Gelsenkirchen para defrontar o Schalke 04, as "águias" abrem o grupo com um embate no Estádio da Luz frente aos campeões germânicos, Bayern de Munique.



Quanto à segunda jornada, o Benfica irá deslocar-se até à Grécia para defrontar o AEK de Atenas no dia 2 de Outubro, enquanto o Porto irá receber no Estádio do Dragão o Galatasaray. Na terceira jornada, o emblema da Luz irá até Amesterdão para defrontar o Ajax, enquanto o FC Porto terá a dura viagem até à Rússia para defrontar o Lokomotiv de Moscovo nos dias 23 e 24 de Outubro.



No início da segunda volta do grupo, a 6 e 7 de Novembro, são os "dragões" que recebem os campeões russos e as "águias" a receberem o emblema holandês. Na quinta jornada, a 27 e 28 de Novembro, o Benfica viajará até à Baviera para o difícil confronto com o Bayern de Munique na Allianz Arena e o Porto receberá o Schalke 04 em casa.



No derradeiro jogo, que poderá demonstrar-se decisivo para as aspirações portuguesas de uma presença nos oitavos-de-final, Benfica recebe o AEK de Atenas no Estádio da Luz a 12 de Dezembro e o FC Porto tentará sobreviver no "inferno" da Turquia a 11 de Dezembro.