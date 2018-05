Benfica garante lugar na Liga dos Campeões e sobe 9% em bolsa

As acções da SAD do Benfica chegaram a subir 9% após o clube ter garantido o segundo lugar, o que lhe dará acesso à Liga dos Campeões na época 2018-19, caso supere a pré-eliminatória e o playoff.

As acções do Benfica estiveram a subir 9,02% para os 1,45 euros, após a vitória deste domingo por 1-0 contra o Moreirense e a derrota do Sporting na Madeira, o que lhe garantiu o segundo lugar na Primeira Liga. Mais tarde, as acções corrigiram para uma subida mais tímida de 0,75% para 1,34 euros.



O clube da Luz terá assim acesso à Liga dos Campeões e poderá vir a arrecadar 42,5 milhões de euros caso chegue à fase dos grupos. O valor está influenciado pelas novas regras da UEFA que atribuem prémios maiores aos clubes no topo do ranking.



A receita ainda não é garantida. O Benfica terá de disputar uma pré-eliminatória e um playoff para marcar presença na fase de grupos da prova milionária. No entanto, os investidores já estão animados por antecipação, apesar de o clube ter falhado a conquista do campeonato.



As novas regras da UEFA prevêem que, ao montante fixo de 15 milhões de euros atribuído a cada equipa, se some um valor variável em função da classificação. Essa classificação é feita com base no coeficiente de cada clube no ranking da UEFA ao longo dos últimos 10 anos.



No caso do Benfica, se os clubes ingleses Chelsea e Arsenal não chegarem à Liga dos Campeões, isso significará que as águias terão assegurados 42,5 milhões de euros de receitas.



As contas do Negócios apontam um valor ligeiramente superior para o Porto, o campeão deste ano, que terá acesso garantido à fase de grupos: 43,6 milhões de euros. Tanto as acções do Porto como do Sporting ainda não transacionaram esta segunda-feira.