O Benfica empatou 1-1 frente ao Santa Clara, nos Açores. A equipa treinada por Jorge Jesus fica assim a quatro pontos da liderança, ocupada pelo Sporting. Com este resultado, Benfica cai para terceiro lugar e FC Porto sobe para o segundo.O Benfica foi a primeira equipa a marcar, por Darwin Nuñez, aos 33 minutos. A igualdade chegaria já na segunda parte, aos 60 minutos, por Fábio Cardoso.Depois de ter dominado na primeira parte, na segunda o Benfica raramente apresentou um bom futebol. O empate acaba assim por se justificar e o Benfica cede dois pontos no terreno do Santa Clara.O jogo esteve marcado para ontem, mas depois de alguns minutos de jogo, o árbitro decidiu adiar a partida 24h. A chuva intensa que caía não deixava a bola sequer rolar no relvado.Benfica e FC Porto têm agora os mesmos pontos no segundo lugar mas os dragões têm melhor diferença de golos. Com isto, o Sporting aumenta para quatro pontos a vantagem sobre o segundo posto