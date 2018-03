Jonas e Rúben Dias marcaram os golos frente ao Desp. Aves que deixaram os "encarnados" a dois pontos do FC Porto. Líder da I Liga só joga este domingo.

O Benfica venceu, este sábado, o Desportivo das Aves (2-0), com golos de Jonas e Rubén Dias, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.



Com esta vitória construída em três minutos, os "encarnados" aproximam-se do líder, FC Porto. Com um jogo a mais, as "águias" estão, à condição, a dois pontos do primeiro lugar. O FC Porto defronta, este domingo, o Paços de Ferreira. Já o Sporting desloca-se ao campo do Desp. Chaves.



Perante 50.050 espectadores no Estádio da Luz, os "encarnados" estiveram longe do rendimento dos últimos jogos e deixaram a decisão da partida para os últimos 20 minutos.



Depois de uma primeira parte incisiva sobre o Marítimo na ronda anterior, reflectida em quatro golos em 45 minutos, a entrada deste sábado dos tetracampeões foi tudo menos isso: pouca intensidade, lentidão a pensar e executar e escassa capacidade para criar desequilíbrios, numa postura onde a ausência de Pizzi não explica tudo.



Do outro lado, José Mota montou um "colete de forças" bem apertado ao ataque "encarnado", sem deixar grandes espaços e capaz de assegurar alguma tranquilidade ao guardião Adriano. Todavia, a aparente solidez na retaguarda acabava também por tornar a equipa quase inoperante no ataque, com excepção a alguns contra-ataques.



Rafa foi o grande acelerador do jogo "encarnado" e o responsável pelos únicos momentos de perigo no primeiro tempo, com a fraca pontaria e a oposição do guardião avense a evitarem o golo. O domínio "encarnado" era amplo e incontestável, como demonstram os 70 por cento de posse de bola. Porém, era igualmente incipiente e, assim, o nulo resistiu até ao intervalo.



O intervalo terá servido a Rui Vitória para despertar a equipa da letargia e o Benfica regressou do balneário muito mais determinado a chegar ao golo, algo que Zivkovic e Rafa podiam ter conseguido logo a abrir o segundo tempo. Isto quando o Aves já se posicionava mais subido no terreno, na esperança de pressionar mais alto e conseguir criar perigo.



Com o nervosismo da ineficácia a crescer nas bancadas, o treinador do Benfica foi lesto a mexer e lançou Raúl Jiménez para o lugar de João Carvalho, novamente opção sem brilho no onze. O mexicano veio, como é habitual, agitar o ataque e a presença acabou por ser útil para desbloquear o jogo.



Com efeito, a entrada nos últimos 20 minutos foi o verdadeiro "despertador". Mas, para tal, foi preciso ir às recargas e em quatro minutos o jogo ficou decidido. Aos 71 minutos, foi a vez de Jonas encostar para o 31.º golo na Liga, numa recarga a um remate forte de Fejsa; já aos 75, foi Rúben Dias a transformar em golo um primeiro disparo de Raúl Jiménez.



Com a vantagem de dois golos a tranquilizar a equipa e as bancadas, o Benfica soube então gerir o tempo e os acontecimentos, sem nunca ter uma verdadeira ameaça dos avenses. O triunfo permitiu ao tetracampeão somar a sexta vitória seguida - melhor série da época - e reduzir provisoriamente para dois pontos a diferença em relação ao líder FC Porto, que joga este domingo em Paços de Ferreira.



Veja os golos da partida:





Jonas (71 minutos)



Rúben Dias (75 minutos)