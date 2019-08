Benfica conquista International Champions Cup

O Benfica conquistou hoje a Internacional Champions Cup, o principal torneio de futebol da pré-temporada, seis dias depois de completar a prova com o pleno de vitórias, nos jogos três jogos realizados nos Estados Unidos.

A formação comandada por Bruno Lage, que bateu os mexicanos do Chivas Guadalajara (3-0) e os italianos da Fiorentina (2-1) e do AC Milan (1-0), foi a única a fazer o pleno de nove pontos, face ao empate (2-2) de hoje entre Manchester United e os milaneses.

Para ‘desviar’ o troféu para Inglaterra, os ‘red devils’, que somavam dois triunfos, precisavam de vencer por três ou mais golos de diferença – ganhando por três ficavam com a vantagem de terem conseguido um melhor resultado fase a um adversário comum -, o que não sucedeu.

Em Cardiff, no País de Gales, Marcus Rashford, aos 14 minutos, e Jesse Lingaard, aos 72, apontaram os tentos dos ingleses, enquanto o espanhol Suso, aos 26, e o sueco e ex-benfiquista Victor Lindelof, aos 60, na própria baliza, faturaram para os milaneses.

O detentor do título luso é a primeira equipa fora dos cinco ‘grandes’ da Europa (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) a arrebatar a prova, que, na edição de 2019, contou com 11 equipas da Europa e o Chivas.

O clube da Luz juntou-se na lista dos vencedores a Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter de Milão, FC Barcelona e Tottenham, que era o detentor do cetro, ao vencer em 2018, então numa edição com 18 formações.

Apesar de não terem defrontado qualquer ‘tubarão’, os ‘encarnados’ superaram-nos todos, em termos pontuais, nomeadamente Arsenal, Manchester United, Bayern Munique, Atlético de Madrid, Tottenham, Juventus e Real Madrid.

O vencedor já foi encontrado, mas a Internacional Champions Cup ainda não terminou, com o Tottenham a defrontar o Inter de Milão, no domingo, e o Atlético de Madrid, de João Félix, a medir forças com a Juventus, de Cristiano Ronaldo, no fecho da competição, em 10 de agosto.

Dos quatro conjuntos, o ‘colchonero’ é o melhor colocado, depois de ter superado os mexicanos nos penáltis (5-4, após 0-0 nos 90 minutos) e goleado o Real Madrid por inapeláveis 7-3, com ‘póquer’ de Diego Costa e um golo e duas assistências do português João Félix.