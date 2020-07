Benfica confirma regresso de Jorge Jesus como treinador

Bem-vindo, JJ! — SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020

está a desligar-se do clube para voltar para Portugal". Campeão do Brasilerão "lamenta a perda", mas respeita a decisão do técnico português.



"Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está a desligar-se do clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita esta decisão pessoal", pode ler-se na nota do campeão brasileiro.









No agradecimento, o Flamengo lembra a conquista da Copa Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e o Campeonato Carioca, conquistado esta semana frente ao Fluminense.









O Benfica confirmou esta sexta-feira que Jorge Jesus vai ser o novo treinador das "águias". Em comunicado à CMVM, o clube da Luz anunciou que "entrou em contacto" com o Flamengo para a contratação do técnico português.No mesmo comunicado, o Benfica avança que "apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite pelo mesmo". Nas redes sociais, os "encarnados" exclamaram o regresso do treinador depois de uma passagem entre 2009 e 2015: "Bem-vindo JJ".Minutos antes, o Flamengo deixou um comunicado agradecendo ao seu treinador durante o último ano os títulos conquistados, e avançando que Jesus "