Golos de Meunier (4') e de Hazard (82') derrotaram ingleses e permitiram aos belgas alcançar a melhor classificação de sempre.

A Bélgica venceu, este sábado, o jogo que nenhuma das equipas quer dispustar e que define o terceiro e quarto lugares do Mundial de 2018. Os golos de Meunier (4') e de Hazard (82') permitram aos belgas alcançar a melhor classificação de sempre e fazer melhor do que em 1986, no México, quando terminaram no quarto posto.



Por seu lado, os ingleses tentavam chegar pela primeira vez ao bronze, depois de terem sido campeões em 1966, a jogar em casa, e de terem ficado em quarto em 1990, em Itália.



A participação nesta partida significou que tanto belgas como ingleses saíram derrotados das meias-finais e que passaram pela grande desilusão de não poderem disputar a tão ambicionada final, agendada para domingo entre França e Croácia, em Moscovo.



