Adnan Januzaj deu a vantagem no marcador à selecção belga com um golo aos 51 minutos.





A Bélgica acabou de vencer a Inglaterra na Rússia por 0-1 e garantiu o primeiro lugar do Grupo G. Adnan Januzaj colocou a selecção da Bélgica na frente com um golo indefensável para o guarda-redes Pickford, num encontro da terceira jornada entre duas equipas já apuradas, disputado em Kaliningrado, na Rússia.



Adnan Januzaj, aos 51 minutos, apontou o tento dos belgas, que fecharam o agrupamento com o pleno de nove pontos, contra seis dos ingleses.



Nos oitavos de final, a Bélgica jogará com o Japão, na segunda-feira, em Rostov Do Don, enquanto a Inglaterra medirá forças com a Colômbia, na terça-feira, em Moscovo.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">The <a href="https://twitter.com/Budweiser?ref_src=twsrc%5Etfw">@Budweiser</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ManoftheMatch?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ManoftheMatch</a> for <a href="https://twitter.com/hashtag/BELENG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BELENG</a> is <a href="https://twitter.com/adnanjanuzaj?ref_src=twsrc%5Etfw">@adnanjanuzaj</a>! <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldCup?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WorldCup</a> <a href="https://t.co/J48ay6OaTL">pic.twitter.com/J48ay6OaTL</a></p>— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) <a href="https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012428649251917826?ref_src=twsrc%5Etfw">28 de junho de 2018</a></blockquote>

