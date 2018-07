A Bélgica tornou-se a segunda semifinalista da competição a disputar-se na Rússia, vencendo o Brasil por 2-1 nos quartos-de-final.

A Bélgica venceu esta sexta-feira o Brasil por 2-1 para se tornar a segunda selecção semi-finalista do Mundial 2018, a realizar-se na Rússia.



Os golos belgas foram marcados através de um auto-golo do brasileiro Fernandinho, aos 13 minutos, e um remate certeiro de Kevin De Bruyne aos 31 minutos. Para o Brasil reduziu Renato Augusto aos 76 minutos.



Os "diabos vermelhos" irão agora encontrar a França na primeira meia-final conhecida deste Mundial, igualando o feito do seu Mundial de 1986. Nessa edição, a Bélgica também chegou às meias-finais, apenas para serem eliminadas pela Argentina de Maradona.



Para o Brasil acaba (para já) o sonho do "hexa", não conseguindo chegar à mesma etapa na qual tinha sido eliminada na edição passada do Mundial, em 2014.