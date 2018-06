Presidente do Sporting comenta as cartas de rescisão entregues por Patrício e Podence. A de William ainda não foi oficialmente confirmada pelos "leões".

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garante que os jogadores não têm motivo para rescindir o contrato que os liga ao cube, depois de Patrício, Podence e William terem dado o passo. Durante uma sessão de esclarecimentos a sócios do clube sobre o momento que o clube vive, em Santa Maria da Feira, BdC falou sobre as rescisões, a polémica das agressões e os órgãos directivos do clube de Alvalade.



"Quando sairmos daqui [da sessão de esclarecimento aos sócios] se calhar o plantel já foi todo", disse o presidente do clube de forma irónica, logo no início da sessão, garantindo ainda que as cartas dos atletas são idênticas. "Em 34 páginas, apenas a assinatura mudou", declarou. "As cartas já chegaram, já sabemos o que é. Que eu saiba, não têm medo de andar de avião. O Paulinho [roupeiro] tem, mas não rescindiu. Tiveram de se agarrar ao que aconteceu na academia porque o resto já tem mais de 30 dias e não tem importância nenhuma", acrescentou posteriormente.



Aos sócios, BdC garantiu também que as rescisões não vão afectar a tesouraria dos "leões". "Estávamos a trabalhar e tínhamos tomado ontem [quinta-feira, numa reunião do conselho directivo] uma série de decisões que nos colocavam outra vez num período de calma no que respeita à preparação da época, e pronto, vem isto hoje. Tudo se irá resolver. Isto não é um discurso populista. Uma coisa é ser popular e outra é ser populista. Não será por esta questão das rescisões que haverá problemas de tesouraria", reforçou.



Durante a sessão, Bruno de Carvalho atacou novamente o empresário Jorge Mendes e a empresa Gestifute, que agenciam tanto Patrício, como Podence - para o líder dos "leões" os jogadores estão a ser manipulados. "O Sporting não é o de antigamente, e não podemos ser chantageados. Não estamos aqui para safar a pele e queremos servir o Sporting. Já está a retaliar com mais jogadores. Quem é que é mais de Jorge Mendes? É melhor dizer o contrário. Quem não é? Se vende uma batata por 200 milhões, as cenouras e os rabanetes também querem ir", atirou, acrescentando: "Caríssimo Rui, uma proposta igual à proposta do Nápoles, exactamente nas mesmas condições, sem chantagens de contratos que tinham a ver com a Gestifute e Adrien lá no meio."



Ao falar da sua direcção, BdC disse aos sócios presentes no auditório que "este carinho, carácter, lealdade, resiliência e força interna não arranjam" em nenhuns outros dirigentes que possam chegar no próximo mandato.