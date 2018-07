A carregar o vídeo ...

A Selecção aterrou em Lisboa às 19h45 horas deste domingo, tendo à sua espera entre duas a três centenas de adeptos no Aeroporto Humberto Delgado. "Não estava à espera disto", disse o seleccionador Fernando Santos à CMTV.A Selecção mostrou-se emocionada com a recepção. Fernando Santos, seleccionador nacional, mostrou-se feliz por ter tentas pessoas a receber a selecção. "Acho que os jogadores estão de parabéns pelo espírito colectivo e união, que fez o nosso povo estar aqui a apoiar. É bom. É injusto dizer se é muito ou pouco. Importante é estarem aqui, é sinal de que apoiam e estão connosco", sublinhou Pepe."Sentimos o apoio dos portugueses, mais uma vez. Acreditamos que poderíamos fazer melhor, mas na vitória ou derrota eles estão sempre a apoiar-nos. Obrigado a todos. Sentimos apoio de todos em qualquer altura. Vamos tentar dar sempre o melhor por Portugal", confessou Bruno Alves.Cristiano Ronaldo não vai sair com os restantes colegas no aeroporto de Lisboa. O capitão da Selecção Nacional vai apanhar um voo de ligação na capital portuguesa e, por isso, não irá sentir o carinho das muitas dezenas de adeptos que estão à espera dos jogadores.O avião da Selecção Nacional, recorde-se, partiu da Rússia com duas horas de atraso, pelas 14:30, tendo chegado à capital portuguesa cerca de cinco horas volvidas.Recorde-se que a equipa portuguesa de futebol abandonou a Rússia este domingo, depois de ter sido eliminada pelo Uruguai, este sábado, nos oitavos-de-final para o Mundial 2018. Os jogadores escolhidos por Fernando Santos para representar Portugal no Mundial saíram do aeroporto Internacional Zhukovsky, em Moscovo, capital russa.