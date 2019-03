Autocarros de adeptos do Vitória de Guimarães apedrejados antes de jogo com Sporting de Braga

O dérbi minhoto ainda não começou, mas o caldo já entornou nos arredores do Estádio Municipal de Braga, designadamente à chegada dos adeptos do V. Guimarães.Numa das rotundas de acesso ao reduto arsenalista, um grupo considerável de apoiantes bracarenses tentou aproximar-se dos autocarros que transportavam as claques rivais e algumas viaturas acabaram mesmo por ser apedrejadas, uma situação que gerou alguma confusão entre os adeptos da casa e as forças policiais.A tensão subiu de nível e, de modo a serenar os ânimos, as autoridades viram-se obrigadas a disparar alguns tiros para o ar, sendo a normalidade reposta dez minutos mais tarde.