José Preto já se queixou da comida da prisão de Monsanto, ameaçou um funcionário do Instituto de Reinserção Social e afirma que só escreveria no "Pravda", porque os jornais portugueses são como "placards de bordéis".



Bruno de Carvalho entregou no estádio do Sporting uma providência cautelar que, segundo o antigo presidente do clube, levava à suspensão dos efeitos da Assembleia Geral que resultou na sua destituição. À saída do recinto, o advogado que o acompanhava assegurou: "Bruno de Carvalho é neste momento o presidente em exercício. Se lhe apetecer, vem a Alvalade, mas pode exercer noutro lugar". José Preto é o representante legal do presidente destituído do Sporting neste caso, mas é já conhecido de outros casos, nomeadamente de quando defendeu o espião português Carvalhão Gil, condenado por vender informação classificada a um agente russo.



Preto protagonizou alguns episódios insólitos enquanto representante do espião português. O primeiro ocorreu em Agosto de 2016, quando o advogado pediu um habeas corpus (a libertação imediata) do seu cliente por motivos gastronómicos e de conforto, como relatava então o Diário de Notícias.



No documento que o advogado apresentou, Preto invocou a qualidade da comida servida na prisão de Monsanto, onde o seu cliente estava detido, para que lhe fosse concedido o habeas corpus. Segundo o defensor, a comida "péssima, gorda, mas abundante", que fará os reclusos "obesos" surpreenderam o espião, pela sua pouca qualidade.



Os originais argumentos utilizados por Preto não convenceram os juízes que reduziram o pedido apresentado como "desabafos" e as queixas "despropositadas".



Outro episódio caricato envolvendo o advogado ocorreu em Junho de 2015, quando o espião foi levado a casa pela primeira vez para cumprir a pena de prisão domiciliária. Num relatório interno da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, então consultado pela SÁBADO, o técnico Rui Fernandes – que se encontrava no local com os equipamentos de vigilância electrónica que iriam monitorizar Carvalhão Gil.



Conta o técnico que aguardava por um elevador no rés-do-chão do prédio e que, quando este chegou, de lá saiu um homem que o agarrou e lhe ordenou que abandonasse o local. O técnico diz que o homem o agarrou pelo braço e o empurrou para dentro do elevador enquanto o ameaçava: "Vais levar um enxerto de porrada".



Terá já sido dentro do elevador que o técnico conseguiu explicar ao homem que era "agente do Estado" e que só não lhe conseguia mostrar a identificação porque estava apertado no elevador e com as mãos ocupadas pelos equipamentos de vigilância electrónica.



Já no apartamento do ex-espião, o técnico contou a Carvalhão Gil e ao guarda prisional que tinha sido agredido por alguém que o confundira com um jornalista. O guarda prisional contactou um colega que aguardava à entrada do prédio e que identificou o homem, levando-o até ao apartamento. Tratava-se do então advogado do espião, José Preto.



José Preto, tal como o seu cliente Bruno de Carvalho, guarda também palavras de pouco apreço para com jornais e restante comunicação social. Quando Carvalhão Gil estava a ser julgado, o advogado referiu-se aos jornais como "placards de bordeis", devido às alegadas quebras de segredo de justiça cometidas pelos mesmos, relativamente ao seu cliente. Ainda recentemente, Preto publicou um longo texto na sua página de Facebook, onde criticava a actuação da comunicação social relativamente a este processo, referindo-se aos jornalistas por três vezes como "criaturas", confessando, numa publicação de 11 de Março de 2017, que não haveria um único jornal com edição em português onde gostasse de escrever, exceptuando o Komsomolskaia Pravda.