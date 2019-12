As histórias dos novos campeões de surf

A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 27 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Está uma tarde de chuva e vento e as ondas de três metros, que engolem o areal de Carcavelos, inviabilizam as fotos junto às rochas. A solução? Seguir para o túnel de acesso à praia. Ali, enquanto esperam que o fotógrafo dainstale o material de iluminação, Francisca Veselko e Mafalda Lopes não resistem a ir espreitar o mar, onde estão mais de 30 surfistas."Eia, está espetacular, olha aquela onda incrível", exclama Francisca, que a seguir lamenta: "É uma pena não poder estar ali." Mafalda reage da mesma maneira: "Porque é que não fui treinar esta tarde!?" Não podia, porque dali a uma hora vai ter uma aula de condução em Algés. E Francisca vai ter com a avó, a Lisboa. Mas ambas têm o vício do surf – "a primeira coisa que faço quando acordo, de manhã cedo, é ir à Net ver como estão as ondas", admite Francisca. O mesmo acontece com Guilherme e Afonso (cujo pai foi campeão nacional), os outros surfistas da nova geração que aqui lhe apresentamos.