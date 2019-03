A Santa Casa da Misericórdia de Ourique (SCMOurique) terá sido alvo de um desfalque financeiro que pode ultrapassar os 100.000 euros, Segundo fonte da direcção, o caso foi detectado por elementos dos órgãos socias da irmandade e tem como alegado protagonista André Baltazar, secretário da Mesa Administrativa e elemento de confiança do provedor.





Segundo fonte junto do Conselho Fiscal da instituição, entre Fevereiro e Março deste ano o secretário terá sido "filmado" a roubar 37.500 euros do interior do cofre da Misericórdia.

A mesma fonte revelou que André Baltazar foi visto várias vezes, às duas e três da manhã, junto ao cofre, situação que levou o Provedor mandar instalar camaras de vigilância.

A instituição bancária com quem a misericórdia trabalha terá chamado a atenção dos órgãos socias sobre de transferências de dinheiro feitas pelo Secretário da mesa administrativa, que tinha poderes para o fazer, para contas de empresas com ligação ao próprio.

Estas transferências terão sido feitas ao longo da vários anos.

Confrontado com a situação, José Raul Santos, Provedor da SCMOurique, justificou-se afirmando que "são assuntos internos da instituição", no entanto, adiantou que "quem faz as coisas tem que as assumir. O assunto será tratado nos órgãos competentes, e haverá alguém que julgará", completou.

Susana Quintino, Presidente da Assembleia Geral da SCMOurique limitou-se a dizer "sobre esse assunto não posso falar e não vou falar, por enquanto".

André Baltazar reside em Santa Luzia, concelho de Ourique e é árbitro de futebol da Associação de Futebol de Beja.