A Oliveirense apresentava-se aos sócios no Estádio Carlos Osório esta tarde e o jogo acabou pouco depois da hora de jogo de uma forma inesperada.Aos 62 minutos, Sandra Bastos, árbitra da AF Aveiro, marcou falta contra a Académica por infracção de Guima. O médio da Briosa não reagiu bem à decisão e puxou o braço da árbitra.A juíza direccionou-se ao banco da Académica, solicitando a Carlos Pinto que tirasse o jogador, pedido a que o técnico não acedeu, pedindo igualmente a saída de Filipe Gonçalves por um lance decorrido na primeira parte.Como consequência, Sandra Bastos apitou para o final do particular e os árbitros encaminharam-se para os balneários.O jogo terminou assim empatado a zero.