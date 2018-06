Um grupo de apoiantes do auto-proclamado Estado Islâmico divulgou um vídeo a ameaçar com a realização de atentados terroristas durante o campeonato do mundo. As imagens mostram uma animação em vídeo de um drone a sobrevoar a aldeia olímpica de Sochi – onde Portugal e Espanha jogam esta sexta-feira – antes de uma série de explosões destruírem o complexo desportivo.



O vídeo foi divulgado na passada quarta-feira, 13 de Junho, pelo grupo de apoiantes do EI intitulado Al-A’diyat em canais encriptados do Telegram – a aplicação informática que permite a troca de mensagens e a partilha de ficheiros em segurança – e identificado pelo MEMRI – Middle East Media Research Institute.



No total, o vídeo tem cerca de 10 minutos e compila imagens já distribuídas anteriormente pelo EI de combates durante a batalha por Mosul. Para além disso, reúne ainda um segmento de um vídeo divulgado em 2016 em que operacionais do ramo do grupo terrorista no Cáucaso fazem uma série de ameaças à Rússia e ao presidente russo, Vladimir Putin.



A última cena é a que diz respeito ao campeonato do mundo. Numa animação vídeo vê-se um drone com o símbolo do Estado Islâmico a levantar voo e a sobrevoar a aldeia olímpica de Sochi (um complexo construído para os Jogos Olímpicos de inverno de 2014) e o estádio onde Portugal e Espanha jogarão esta sexta-feira.



Em fundo ouve-se uma canção, em russo, com uma mensagem ameaçadora, segundo a tradução do MEMRI: "Em breve, muito em breve, o sangue será derramado como água, as gargantas dos infiéis vão abanar com as facas, os leões da ummah [a nação muçulmana] vão acordar e brandir as suas espadas enquanto fazem a comunidade mais forte a cada dia, os soldados de Alá não conhecerão o medo, porque Alá escolheu por eles a crença em um Deus, vamos arrasar o ídolo e a cruz… Plantar a bandeira negra nos seus corações."



Enquanto o drone sobrevoa a cidade olímpica, surgem mais frases ameaçadoras no ecrã: "preparativos para a vigilância e reconhecimento"; "vigilância e reconhecimento de alvos"; "a operação será executada no coração da terra dos cruzados".



Esta não é a primeira vez que apoiantes do grupo terrorista EI ameaçam realizar atentados durante o campeonato do mundo de futebol. Ao longo dos últimos seis meses por diversas vezes foram divulgados nos canais do grupo no Telegram cartazes com promessas de ataques: algumas das imagens mostravam estádios, outras edifícios governamentais, mas também treinadores e jogadores a serem executados – como Didier Deschamps, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.