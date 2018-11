O Tondela marcou nos primeiros 50 segundos do jogo, mas isso não bastou para o Benfica dar a volta ao jogo com um golo de Seferovic aos 64 minutos.

O Benfica começou logo o jogo a perder com um inesperado autogolo de Conti no primeiro minuto do jogo. Poré, as águias viraram logo o marcador aos 9 minutos por Jonas e marcaram a vantagem aos 64' com um golo certeiro de Seferovic para o fundo da baliza. Rafa Silva fez o terceiro aos 75' e marca o seu quarto golo em nove jogos.



David Bruno do Tondela foi expulso na segunda parte depois de ter visto o segundo cartão amarelo por ter derrubado Cervi quando esteva de costas e a bola parada. Ícaro seguiu-se aos 84', deixando o Tondela reduzido a 9 jogadores.



O Benfica, que não vencia há quatro encontros em todas as competições, subiu provisoriamente ao terceiro posto, com 20 pontos, a quatro do líder FC Porto e a um do Sporting de Braga. O Tondela fica no 14.º lugar, com nove pontos.