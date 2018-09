A CMTV teve acesso a imagens exclusivas que mostram um encontro entre o antigo dirigente do Sporting e arguido no processo de corrupção Cashball, André Geraldes, e o empresário João Pinheiro, responsável, entre outros, pela ida de Rúben Ribeiro e Doumbia para Alvalade quando Bruno de Carvalho liderava o clube.



O encontro entre André Geraldes, que foi diretor para o futebol do Sporting e João Pinheiro, aconteceu num hotel de luxo no Parque das Nações, em Lisboa e durou largos minutos. Contactado pela CMTV, André Geraldes confirmou ter estado com João Pinheiro com quem tem relações familiares.

O antigo dirigente dos leões é suspeito de ser o estratega de um plano de corrupção de árbitros e jogadores de andebol e futebol para beneficiar o Sporting nas duas modalidades e está a ser investigado no processo de corrupção batizado de Cashball.



Saiba mais no Correio da Manhã