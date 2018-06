entrou na AG acompanhado por dois seguranças.

Álvaro Sobrinho, presidente da Holdimo (um dos maiores accionistas da SAD do Sporting) foi alvo de uma tentativa de agressão na Assembleia-Geral do Sporting. Segundo fonte próxima indicou ao jornal Record , o dono do segundo maior accionista da SAD foi alvo de uma tentativa de agressão mas não se barricou na casa-de-banho. A polícia conseguiu logo impedir o conflito.SobrinhoNas redes sociais, circulava a informação de que o presidente da Holdimo se teria barricado dentro de uma casa-de-banho na Altice Arena, altura em que um grupo de 100 pessoas se juntou à porta.Foi retirado do local por seguranças e não se sabe se conseguiu exercer o direito de voto.

"Ele é incendiário, é uma pessoa que não consegue perceber o que é a democracia num país democrático e que as incitações de violência causam problemas destes", afirmou Sobrinho à saída, aos jornalistas, referindo-se a Bruno de Carvalho. "Esse senhor já não conta nada para o Sporting, temos é de pensar no futuro do Sporting. O futuro na minha perspetiva não passa por ele", apontou ainda.