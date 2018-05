O alegado intermediário no esquema de corrupção que visava "comprar" árbitros para favorecer o Sporting, Gonçalo Rodrigues, coordena o gabinete de apoio ao atleta e às modalidades profissionais do clube. A informação foi avançada pelo CM e pela CMTV, que divulgou mensagens de voz sobre o alegado corruptor.

Segundo o mesmo jornal, Gonçalo Rodrigues é o "braço direito" de André Geraldes, director-geral que também é visado no caso. Situação que desmente a reacção do Sporting à notícia do CM: os "leões" garantiram que nenhum dos intermediários visados no caso era funcionário do clube. "Não nos revemos em qualquer prática que desvirtue a verdade desportiva ou que sejam ética, moral e socialmente censuráveis", escreveram os "leões", que dizem desconhecer agentes e empresários citados e admitem tomar medidas para "que sejam responsabilizados nas instâncias competentes".

Na rede social Likedin, Gonçalo Rodrigues assume trabalhar no clube há dois anos e um mês, como coordenador do gabinete de apoio ao atleta e modalidades profissionais no Sporting. Do seu currículo, fazem ainda parte referências a empregos não relacionados com a gestão desportiva.











Esta terça-feira, o Ministério Público revelou que está a investigar o alegado esquema de corrupção relacionado com a compra de equipas de arbitragem no andebol.

Segundo o CM, o alegado esquema de corrupção no andebol envolvia "a compra de equipas de arbitragem, quer para os leões ganharem, quer para o Futebol Clube do Porto, com o qual disputaram o campeonato até ao fim, perder" e abrangeu a época de 2016/17, ganha pelo Sporting.O CM cita conversas e trocas de mensagens de voz entre empresários, na aplicação da internet WhatsApp, e que segundo o jornal "mostram como André Geraldes, hoje director de futebol do Sporting, coordenava toda a batota".





Marta Soares preocupado com suspeitas de corrupção no Sporting O presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, considera que, "a ser verdade", as suspeitas de o Sporting ter subornado equipas de arbitragem no andebol é "uma situação muito grave", salientando que "há necessidade da justiça apurar os factos até às últimas consequências".





O jornal publica ainda uma entrevista com um empresário - Paulo Silva -, alegadamente intermediário em todo o esquema, que fala em "fraude nas modalidades", confessa ter alinhado no esquema de corrupção "ao serviço do seu clube do coração [Sporting]" e diz que recebia 350 euros por cada árbitro de andebol que corrompia.