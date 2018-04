"Vejo tudo isto com tristeza, mas também com algum receio pelo que poderia vir a acontecer. Fico contente por terem chegado a uma conclusão. O plantel vai continuar a fazer aquilo que faz melhor: lutar pela camisola e pelo Sporting", continuou.

Adrien Silva, antigo capitão do Sporting que abandonou o clube no início da temporada, publicou numa das suas instastories uma fotografia do plantel leonino unido após a vitória no passado domingo frente ao Paços de Ferreira.Aliás, não é a primeira vez que o internacional português comentou a actual situação no Sporting. Em entrevista à RTP, Silva diz que tem falado com "alguns" dos seus antigos colegas e frisa que, independentemente da polémica, o "plantel vai continuar a fazer aquilo que faz melhor"."Falei com alguns deles, não mais do quer tenho vindo a fazer. Os amigos servem para isto, para estarem presentes. Sei que estão com vontade de entrar em campo para trazerem vitórias ao Sporting", afirmou o actual jogador do Leicester.