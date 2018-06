O médio internacional português Adrien advertiu hoje para as "dificuldades" que a selecção de Marrocos vai colocar a Portugal, na quarta-feira, no segundo jogo do Grupo B do Mundial2018 de futebol, no qual não identificou adversários fáceis.Em conferência de imprensa, no quartel-general da equipa das 'quinas', em Kratovo, Adrien, que não foi utilizado no empate 3-3 frente à Espanha, na estreia na competição, recusou que Portugal esteja perto de assegurar a passagem aos oitavos de final."De todo! Até porque não interessa o nome das selecções. Neste momento já percebemos que não há jogos fáceis. Vimos nos outros grupos que os favoritos tiveram muitas dificuldades em ultrapassar os seus adversários", frisou.Adrien assegurou que o conjunto das 'quinas' está ciente dos desafios que o aguardam e "focado" em preparar da melhor forma Marrocos."Durante a sua fase de apuramento não sofreu nenhum golo e isso mostra a organização que tem e as dificuldades que iremos enfrentar", realçou.O médio do Leicester nasceu em França, tal como oito elementos do próximo opositor, num conjunto com ainda mais 'europeus', o que confere a Marrocos características distintas da maioria das formações africanas."São uns 17 que nasceram fora de Marrocos e actuam em equipas europeias. Isso mostra a mentalidade e a cultura táctica que têm. Não são como o típico jogador africano. Isso revela a organização defensiva que conseguiram ter na fase de apuramento. Prevê-se um jogo bastante complicado a esse nível, mas vamos tentar contrariar da melhor forma possível", sustentou.O jogador luso avisou também para o que considera ter sido uma derrota enganadora de Marrocos com o Irão, de Carlos Queiroz (1-0), defendendo que a mesma "não foi realmente aquilo que aconteceu durante o jogo"."Criaram muitas oportunidades. Na minha opinião, mereciam ter ganhado. Isso mostra também poder ofensivo e de contra-ataque que têm. Temos de analisar bem esta situação para não sermos apanhados de surpresa", reforçou.Adrien sublinhou ainda a necessidade de a selecção lusa estar preparada para todos os desafios, recordando que, para chegar aos 'oitavos', ainda tem mais dois adversários no agrupamento.Portugal defronta Marrocos, na quarta-feira, em Moscovo, no seu segundo jogo do agrupamento, no qual vai ainda defrontar o Irão, de Carlos Queiroz, em 25 de Junho, em Saransk.A selecção iraniana lidera a 'poule', com três pontos, após vencer a formação marroquina, por 1-0, enquanto Portugal e Espanha partilham o segundo lugar, com um.