Os jogadores e restante equipa da selecção nacional já aterraram em Moscovo, depois de uma viagem de quase seis horas que teve início em Lisboa às 10:45. A comitiva lusa aterrou no aeroporto de Zhukovski, a 11 quilómetros do centro de estágio do FC Saturn, na rural localidade de Kratovo, onde está montado o seu quartel-general.O primeiro treino já em solo russo está marcado para domingo às 11:30 (09:30 em Lisboa) e será aberto à comunicação social e aos adeptos.Segundo a Sic Notícias, estão presentes mais de 500 polícias no aeroporto e não se vêem ainda adeptos no recinto.Fernando Santos falou com os jornalistas no aeroporto à chegada e comentou o estado de espírito dos jogadores: "são [jogadores] muitos experientes. Não há esse tipo de emoções". "Todos estamos entusiasmados", concluiu o seleccionador nacional. Questionado sobre as expectativas do País no Mundial, Fernando Santos respondeu apenas: "Falaremos sobre isso na altura certa"."Estamos bem, temo-nos preparado bem. É bom estar de volta depois da Taça das Confederações. Estamos felizes pode jogar este campeonato do Mundo aqui na Rússia. Agora, é trabalhar bem esta semana e chegar bem ao primeiro jogo", disse, por seu lado, Bruno Alves.Sem prometer títulos, o central dos escoceses do Rangers foi claro: "Vamos dar tudo, trabalhar da melhor maneira e tentar ganhar todos os jogos".Em Kratovo encontra-se uma pequena comitiva de boas-vindas à equipa nacional, vestida com trajes tipicamente russos e bandeiras portuguesas.A equipa lusa vai estrear-se na competição contra um opositor conhecido da selecção: a Espanha. O jogo decorre em Sochi na sexta-feira, seguido de Marrocos em Moscovo a 20 de Junho. Os jogadores fecham o Grupo B com o Irão, treinado pelo português Carlos Queiróz, em Saransk a 25 de Junho.

O Observatório do Futebol (CIES) realizou um estudo sobre os favoritos a vencer o Mundial 2018 e Portugal encontra-se na nona posição. A primeira adversária das quinas (Espanha) lidera a lista de favoritos, à frente do Brasil e França. A Alemanha, a actual detentora do título e tretracampeã, é também uma das favoritas. Há ainda a presença de selecções pouco "usuais" na lista de favoritos: o Uruguai (campeão em 1930 e 1950), Inglaterra (1966), a Bélgica e Colômbia.



A grande ausente da lista e do Mundial 2018 é a selecção que mais títulos conquistou em solo europeu: a tetracampeã Itália (1934, 1938, 1982 e 2006) falhou a qualificação para o mundial, tal como a Holanda, o Chile e o País de Gales.