Este domingo, o vogal do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting, Jorge Gaspar, enviou uma carta de demissão ao presidente da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares. Gaspar é a primeira "baixa" nos órgãos do clube.

No documento, avançado pelo Expresso, o vogal afirma discordar das "decisões institucionais" do presidente do Sporting.

Leia a carta de Jorge Gaspar:

"Os recentes acontecimentos pós-jogo Atlético de Madrid vs. Sporting Clube de Portugal e as posições e decisões institucionais do Presidente do Sporting Clube de Portugal tornam inevitável a apresentação da minha renúncia ao lugar de Vogal do CFD do nosso Clube, pois entendo que as mesmas não dignificam o Sporting Clube de Portugal, lesam gravemente a sua imagem pública, prejudicam gravemente a marca 'Sporting' junto dos nossos parceiros comerciais e patrocinadores, causam danos por ora ainda inestimáveis na esfera desportiva e competitiva das nossas equipas e atletas e contribuem ainda mais para retirar o foco mediático de um conjunto de questões bem conhecidas (incluindo algumas de natureza judicial) que inquietam outras instituições desportivas".