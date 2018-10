O Sporting anunciou, esta terça-feira, que foi retirada a multa de 479 euros aplicada à mascote dos "leões", Jubas. Os "leões" decidiram, em consequência, entregar a verba que tinham recolhido à Ala de Crianças do IPO. Segundo O Jogo, o clube de Alvalade já angariou 768 euros numa plataforma de recolha de fundos, que resultou numa acção de solidariedade.





O Conselho de Disciplina da Federação puniu o Sporting com o pagamento de uma multa no valor de 479 euros por causa do comportamento do mascote, durante o jogo com o Marítimo, que foi denunciado no relatório dos delegados da Liga.

"No final do jogo, a mascote do Sporting, aquando o direto do superflash, entrou no relvado, colocou-se primeiro atrás do backdrop, depois na frente e abraçou o jogador do Sporting na entrevista, perturbando a normal realização da superflash", explicou o órgão federativo.



Em reacção, os "leões" iniciaram uma acção de solidariedade: a Fundação Sporting doaria um euro por causa euro angariado para pagar a multa.