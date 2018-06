Os jogadoras da selecção inglesa tinham treino no dia seguinte, por isso ficaram a noite de terça-feira a descansar. Já as WAG’s – sigla dada às mulheres e namoradas de jogadores da selecção inglesa – foram divertir-se na noite de São Petersburgo, Rússia, onde o Campeonato do Mundo se está a realizar.

Lideradas pela mulher do avançado Jamie Vardy, Rebekah, nove das parceiras de jogadores juntaram-se para uma ladies night, com direito a refeição regada por vinho branco e garrafas de champanhe.

Juntamente com Rebekah Vardy estavam: Fern Hawkins, namorada de Harry Maguire; Mille Savage, namorada de John Stones; Lucia Loi, namorada de Marcus Rashford; Megan Davidson, namorada de Jason Pickford; Gemma Cahill, mulher de Gary Cahill; Shannon Horlock, namorada de Nick Pope; Annabel Peyton, namorada de Jack Butland e Annie Kilner, namorada de Kyle Walker. Outras parceiras optaram por não viajar até à Rússia devido a dúvidas sobre a segurança no país.

Para registar o encontro, as mulheres e namoradas dos jogadores decidiram publicar uma fotografia, recordando a edição de 2006 do Mundial, quando Victoria Beckham e companhia aterraram na Alemanha, em Baden Baden.

As companheiras, que apareceram em força na Rússia para os primeiros dois jogos da selecção inglesa no Campeonato do Mundo – que a Inglaterra venceu por 2-1 frente à Tunísia e 6-1 contra o Panamá -, irão agora voar em conjunto para Kaliningrado esta quinta–feira para verem o próximo encontro, frente à Bélgica no mesmo dia.