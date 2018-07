A Juventus divulgou um vídeo no qual mostra Ronaldo a conhecer o plantel da equipa italiana e a passear pelas instalações do clube. Durante esse momento, o craque português encontrou um colega de selecção, João Cancelo.



Enquanto conhecia a equipa técnica, um dos membros perguntou a Ronaldo se estava preparado, ao que o jogador respondeu, de forma assertiva e já em italiano: "Estou pronto. Pronto para jogar."



O jogador aproveitou ainda para tirar fotografias com alguns dos seus colegas e rever um companheiro da selecção nacional. Ao encontrar João Cancelo, nas instalações, o mais recente 7 da Juventus não resistiu em soltar um lamento pelo fim das férias: "Já acabou as férias, f***-se". O lateral-direito português também foi um dos reforços contratados pela equipa italiana para a nova época.







Relacionado Como os milhões de Ronaldo aquecem as finanças da Juventus Golos de Ronaldo e Quaresma concorrem para melhor do Mundial